Mehrere schwere Unfälle in Heilbronn-Franken

Schneeglätte hat in der Region zu mehreren schweren Unfällen geführt. In Dörzbach ist eine Frau von der Straße abgekommen und in die Jagst gestürzt. Auch auf der A6 krachte es.

Durch den Wintereinbruch hat es am Donnerstagabend in Dörzbach (Hohenlohekreis) einen tödlichen Unfall gegeben. Eine 76 Jahre alte Frau kam auf schneeglatter Fahrbahn von der Straße ab und stürzte in die Jagst. Das teilte die Polizei mit. Auch auf der A6 bei Kirchardt (Kreis Heilbronn) ereignete sich ein schwerer Unfall: Wegen dichten Schneetreibens kollidierten dort ein Auto und ein Kleintransporter. Von schneeglatter Straße abgekommen: Autofahrerin stürzt in Jagst Zweieinhalb Stunden lang hat die Feuerwehr nach der 76-jährigen Autofahrerin gesucht. Schließlich wurde die Frau im Uferbereich in den Ästen gefunden, wie die Polizei mitteilt. Das Auto ist nach wie vor verschwunden. Es soll am Freitag nach Tagesanbruch weiter gesucht werden, heißt es. Passiert ist der Unfall am Donnerstagabend gegen 18:45 Uhr. Erst, so die Polizei weiter, sei das Auto gegen ein Fahrzeug gerutscht, das entgegengekommen war und anschließend in den Fluss gestürzt. Das Fahrzeug trieb ab und ging unter. Dichtes Schneetreiben: Auto kracht auf A6 in Kleinransporter Einen weiteren Unfall hat es am späten Donnerstagabend auf der A6 bei Kirchardt gegeben. Laut Polizei ist dort ein Auto im Schneetreiben mit einem Kleintransporter mit Anhänger zusammengestoßen. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Die Autobahn war vorübergehend in Richtung Heilbronn gesperrt, ist jetzt aber wieder frei.