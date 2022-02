Wenige Hochzeiten am 2.2.22

Das Schnapszahldatum 2.2.2022 ist bei Hochzeitspaaren in Heilbronn-Franken nicht so stark nachgefragt. Ein Mittwoch im Februar unter Pandemie-Bedingungen scheint wenig reizvoll für Heiratswillige. So gibt es beispielsweise in Öhringen und Bad Mergentheim gar keine Eheschließung, in Wertheim gerade mal eine. Anders sieht es in Schwäbisch Hall aus: Dort finden am 2.2. zwei Trauungen statt, obwohl das Standesamt mittwochs eigentlich geschlossen ist. Am Heilbronner Standesamt ist nur wenig mehr los als sonst. Einen richtigen Ansturm gibt es hier am 22.2. Dann sind in Heilbronn insgesamt zehn Trauungen geplant, alle Termine sind bereits belegt.