Das Heilbronner Hauptzollamt hat auf der A6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) rund 10.000 geschmuggelte Zigaretten sichergestellt. Ein 30-Jähriger hatte die Zigaretten in seinem Transporter versteckt - unter anderem in einem Karton mit doppeltem Boden, heißt es in einer Mitteilung. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug mit einem mobilen Röntgengerät und wurden fündig.