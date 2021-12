Güterschiff mit 1.000 Tonnen Kunstdünger rammt Tor der Wertheimer Main-Schleuse Eichel

per Mail teilen

Die Main-Schleuse in Wertheim-Eichel (Main-Tauber-Kreis) ist repariert und wieder freigegeben worden. Nach einem Unfall musste sie gesperrt werden.

Ein Güterschiff mit 1.000 Tonnen Kunstdünger an Bord hat am Samstag das Schleusentor der Schleuse Eichel in Wertheim gerammt und beschädigt. Laut Polizei konnte das Schiff nicht mehr rechtzeitig gebremst werden.

Durch den Unfall ist am Schleusentor ein erheblicher Sachschaden entstanden. Das Schiff wurde hingegen nur leicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Reparaturarbeiten am Schleusentor sind aufwendig. Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Main

Schleuse war stundenlang gesperrt

Für die Schleusen-Reparatur war der Main an dieser Stelle gesperrt. Der Verkehr bis zur Schleuse ist erlaubt, aber rund 40 Binnenschiffe zu Berg und Tal mussten auf die Weiterfahrt warten.

"Wir haben gestern schon mal erfolgreich einen Ersatztorflügel einbauen können. Der ist nur noch nicht ganz dicht. Da werden heute noch Dichtungsarbeiten gemacht. Und dann hoffen wir, dass die Steuerung funktioniert."

Reparaturen erledigt

Inzwischen ist die Mainschleuse repariert und wieder für den Schiffsverkehr freigegeben. Die ersten der rund 40 Schiffe, die sich angestaut hatten, konnten die Schleuse bereits passieren. Momper rechnet damit, dass die übrigen Schiffe innerhalb eines Tages durchkommen werden.