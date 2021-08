per Mail teilen

Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmer kreativ werden lassen. Dazu gehört auch ein Neckarwestheimer. Seine Kunden kamen nicht mehr zu ihm, also fuhr er zu ihnen – mit dem Schlepper.

Thomas Zeeh ist Winzermeister und hat in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) einen Betrieb namens „Winzerservice“. Der betreibt ein Internet-Portal rund um den Bedarf von Weinbauern mit Anzeigenmarkt, Rebflächenbörse und so weiter. Seit 2015 veranstaltet er auch eine Winzer-Service-Messe in den Karlsruher Messehallen.

Messe fiel wegen Corona aus

Nach eigenen Angaben schauen täglich bis zu 10.000 Interessenten auf das deutschlandweit bekannte Portal. Die Messe 2021 musste wegen Corona ausfallen. Dieser Umstand und das 20-jährige Bestehen der Firma führten zu der Idee, es mal andersherum zu machen und die Kundschaft in ganz Deutschland zu besuchen.

Der Clou dabei, die Reise wurde in einem Weinberg-Schlepper gemacht. Der Hersteller Fendt stellte ein nagelneues Modell kostenlos für die Tour zur Verfügung. Deswegen startete die Rundreise auch am 2. Juli 2021 in Marktoberdorf, dem Sitz des Herstellers.

Überschwemmungen an der Ahr

Von dort ging es zuerst an den Bodensee, dann an Rhein, Nahe, Mosel und Ahr entlang. Dort bekam Thomas Zeeh die Auswirkungen der sintflutartigen Regenfälle zu spüren. Er musste seine Route verändern, denn einige Straßen waren nach den Überschwemmungen gesperrt.

Der weitere Weg führte an die Saale und die Elbe in Sachsen. Vom äußersten Osten ging es über Mainfranken und die hessische Bergstraße zurück Richtung Heimat. Insgesamt besuchte Thomas Zeeh mit seinem Schlepper in 36 Tagen 13 Weinbau-Gebiete.

Übernachtungen bei Winzern

Teilweise wurde er von seiner Frau begleitet, sonntags war Ruhetag. Zwischendurch traf Zeeh auch einen Mitarbeiter, der die sozialen Medien mit den Berichten und Fotos fütterte. Der Winzermeister aus Neckarwestheim hatte also zwischendurch vertraute Gesellschaft.

Aber allein war er meist sowieso nicht. Er übernachtete, wenn möglich, bei Winzern. Und denen war der Winzer-Service meist ein Begriff. Bis zur Rückkehr am Samstag nach Neckarwestheim sind mehr als 4.000 Kilometer zusammengekommen.

Für das kommende Jahr hat Thomas Zeeh schon neue Ideen – in Österreich, beispielsweise, gibt es auch Weinanbau, meint er.