Einzelhändler in der Region Heilbronn-Franken erwarten in diesem Jahr ein besonders schlechtes Weihnachtsgeschäft. Corona halte viele Menschen davon ab, in die Geschäfte zu gehen.

Eigentlich ist das Weihnachtsgeschäft das umsatzstärkste im ganzen Jahr. In diesem Jahr, fürchten Einzelhändler, wird es anders sein. Bereits jetzt berichten Händler von zu niedrigen Vorweihnachtsumsätzen.

"Wir generieren sehr niedrige Umsätze, aber unsere Betriebskosten fallen natürlich trotzdem an." Norbert Nölscher, Vorstand der Stadtinitiative Heilbronn

Handel bereitet sich vor

Rund sechs Wochen vor Weihnachten haben bereits die ersten Händler die Weihnachtsdeko in die Schaufenster gestellt und Lichterketten aufgehängt. Anders als in den Vorjahren könnte das aber keine zusätzlichen Kunden in die Geschäfte locken.

Eine Befürchtung: Einkaufen ist zu unbequem in der Innenstadt SWR Jürgen Härpfer

Die Befürchtung: Viele Menschen überlegen sich zweimal, ob sie nicht lieber im Internet bestellen, von daheim, vom sicheren Sofa aus. Diese Entscheidung sei für viele Einzelhändler jedoch existenziell, sagt Norbert Nölscher, Vorstand der Stadtinitiative Heilbronn.

"Ich glaube, dass die Vorweihnachtszeit, was uns im Einzelhandel betrifft, eine sehr schwierige Zeit wird." Norbert Nölscher, Vorstand der Stadtinitiative Heilbronn

Händler beklagen zu niedrige Kundenfrequenz SWR Jürgen Härpfer

City-Gutscheine sollen in Schwäbisch Hall helfen

Auch in Schwäbisch Hall werden geringere Umsätze registriert, die Straßen seien leerer als sonst in dieser Zeit, sagte Melanie Darger von der Wirtschaftsförderung Schwäbisch Hall. Insgesamt sei die Situation aber noch ok.

Wertheim will Einzelhandel unterstützen

Es fehle der Anlass in die Stadt zu kommen, sagte der Wertheimer Innenstadtmanager Christian Schlager.

"Der Einzelhandel braucht es existentiell, dass etwas stattfindet." Christian Schlager, Wertheimer Innenstadtmanager

Ob der Weihnachtszauber in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) durchgeführt und damit vielleicht auch die Kundenfrequenz erhöht wird, darüber entscheidet am Montag der Gemeinderat - besonders gut seien die Aussichten angesichts steigender Coronafallzahlen jedoch nicht, so Schlager.