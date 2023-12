Heilbronner Handel unzufrieden: Weihnachtsgeschäft deutlich schlechter als 2022

Das Weihnachtsgeschäft im Heilbronner Einzelhandel lief in diesem Jahr deutlich schlechter als 2022. Vor allem im Bereich Kleidung gab es größere Verluste.

Das Weihnachtsgeschäft hat für die Händler in Heilbronn eigentlich sehr erfreulich angefangen. Die ersten zwei Samstage im Advent waren gut, sagt Axel Palm von der Stadtinitiative Heilbronn. Dann sei das Geschäft einfach eingebrochen und es lief deutlich schlechter als im Jahr 2022. Vor allem im Bereich Kleidung waren die Menschen zurückhaltend.

Woran das genau lag, kann sich Palm selbst nur schwer erklären. Ein Grund könnte die derzeitige Situation sein, dass viele Menschen nicht wissen, was kostenmäßig im neuen Jahr auf sie zukommen wird. Außerdem sei der Onlinehandel nach wie vor eine große Konkurrenz: Viele Menschen kaufen ihre Weihnachtsgeschenke und Kleidung auf den großen Onlineplattformen ein, die oft günstigere Ware anbieten als die lokalen Händler. Der Vorsitzende der Stadtinitiative Heilbronn geht davon aus, dass es in den Urlaubsregionen beim Einzelhandel mit Sicherheit besser lief, weil im Urlaub seien die Menschen einfach kauffreudiger als in Städten wie in Heilbronn.

Festliche Kleidung lief gut

Festliche Kleidung wie Anzüge und Blazer wurden gut gekauft. Viele Kunden hätten nach der Coronazeit wieder mehr Lust, sich für Weihnachten und Silvester festlich zu anzuziehen. Den großen Einbruch gab es im Sport- und Freizeitbereich, dort wurde viel weniger eingekauft als in den vergangenen Jahren.