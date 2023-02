Schlechte Bilanz: Weniger Zuckerrüben auf den Feldern der Region

per Mail teilen

Die Zuckerrübenbauern in der Region sind mit dem Ertrag unzufrieden: 68 Tonnen pro Hektar sind im Vergleich zu anderen Jahren wenig. Auch die Zuckergehalte sind nicht gut.

Der Rübenanbau im Land steht gleich von mehreren Seiten unter Druck. Das wurde bei einer Tagung der Anbauer in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) deutlich. Die zurückliegende Kampagne, die am 23. Dezember zu Ende ging, war unterdurchschnittlich: Die Zuckerrübenbauern fuhren bis zu 15 Prozent weniger Ertrag ein als noch ein Jahr zuvor. Auch die Zuckergehalten liegen den Angaben des Deutschen Bauernverbands zufolge unter dem Durchschnitt. Die zurückliegende Kampagne sei nicht besonders gut gewesen, sagte Präsident Joachim Rukwied dem SWR.

Krankheit SBR unter anderem schuld an schlechter Zuckerrüben-Bilanz

Als Grund für die unterdurchschnittliche Ernte nennt Joachim Rukwied unter anderem die von der Glasflügelzikade übertragene Krankheit SBR.

"Das war sehr stark witterungsbedingt, durch die Sommer-Trockenheit und besonders der niedrige Zuckergehalt, wurde durch eine Krankheit (SBR) ausgelöst."

Aber es bestehe Hoffnung, so Rukwied. Was die Zuckerrübenernte 2023 betrifft, sei er optimistisch. Im Moment seien die Voraussetzungen auf den Feldern gut. "Wir haben Frostgare, auch entsprechende Feuchtigkeit, so dass die Startbedingungen gut sind", sagte er.

Gute Preisaussichten in 2023

Gut entwickelt haben sich auch die Preise. Rukwied spricht von einem gewaltigen Preissprung. Im Raum stehen mehr als 50 Euro pro Tonne für die Erzeuger. Auch deshalb schaue er zuversichtlich auf das Rübenjahr 2023.

Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands, bei der Zuckerrüben-Tagung in Ilsfeld (Kreis Heilbronn). SWR

Rübenanbau kein Selbstläufer

Landwirte bauen immer weniger Zuckerrüben an, erklärt Larissa Kamp, Geschäftsführerin des Verbands der baden-württembergischen Zuckerrübenanbauer mit Sitz in Heilbronn. Man kämpfe auch dafür, das Zuckerwerk in Offenau (Kreis Heilbronn) zu halten. Probleme seien die Bürokratie und die Vorgaben beim Spritzen.