Bei der Hohenloher Fruchtsäfte GmbH in Schwäbisch Hall wurden in diesem Jahr deutlich weniger Äpfel abgegeben. Wird der heimische Apfelsaft rar?

Mit einer Million Liter Apfelsaft ist das Jahr 2022 nach Angaben der Hohenloher Fruchtsäfte GmbH sehr gut gewesen. In diesem Jahr allerdings hat es gerade für die Hälfte und für den Eigenbedarf gereicht. Die Hohenloher Fruchtsäfte GmbH mit Sitz in Schwäbisch Hall versorgt normalerweise auch andere Betriebe mit ihren Säften. Jetzt sei das nicht möglich, so Teresa Heller, Mitglied der Geschäftsführung.

Was ist der Grund?

Es sei normal, dass Apfelbäume zwei Jahre nacheinander unterschiedlich gut tragen. Auf ein gutes Jahr folgt meist ein schlechteres Jahr, so Teresa Heller. Ein weiterer Grund für den Rückgang ist auch, dass Streuobstwiesen immer weniger bewirtschaftet werden. Und sie werden vermehrt von der älteren Generation gepflegt und in Stand gehalten. Die Arbeit ist körperlich anstrengend und im Alter nicht mehr so leicht zu bewältigen. Sie wird daher auch kaum noch an die junge Generation weitergegeben.

Apfelannahmestelle der Hohenloher Fruchtsäfte GmbH SWR

Zuversicht für das kommende Jahr

Trotz der schlechten Ausbeute ist sich Teresa Heller sicher, dass es im kommenden Jahr wieder besser aussieht und es ihr um den heimischen Apfelsaft nicht bange sei. Wichtig ist, sagt sie, dass im kommenden Jahr während der Apfelblüte das Wetter mitspielt, damit der Bienenflug gewährleistet ist und es nicht zu trocken bleibt. So könnten sich schöne Früchte entwickeln. Damit die Äpfel schließlich auch zu Apfelsaft verarbeitet werden können, ist es wichtig, dass die Menschen auch im nächsten Jahr wieder Äpfel sammeln und bei der Annahmestelle abgeben.