Mann randaliert mit Schlagstock in Volksbankfiliale

Ein 28-Jähriger hat in Schwaigern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann soll Kunden einer Volksbankfiliale mit einem Schlagstock bedroht haben.

Am Montagvormittag hat ein Mann in Schwaigern (Kreis Heilbronn) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Mit einem Schlagstock bewaffnet randalierte er in einer Volksbankfiliale.

Wie eine Sprecherin des Polizeireviers Heilbronn auf SWR-Anfrage mitteilte, alarmierte eine Mitarbeiterin der Bank gegen 10.30 Uhr die Polizei. Mit einem Schlagstock bewaffnet soll ein 28-jähriger Mann Kunden in der Filiale bedroht haben. Eine halbe Stunde später konnten Einsatzkräfte den Randalierer festnehmen. Laut Polizei gab es keine Verletzten.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Polizei befragt nun Zeugen zum Tatgeschehen.