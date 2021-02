Die Polizei hat in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) einen 21-Jährigen festgenommen. Er soll einen Mann krankenhausreif geschlagen haben. Wie die Staatsanwaltschaft Mosbach jetzt mitteilte, soll sich die Tat bereits Anfang Februar abgespielt haben. Demnach tranken das Opfer und der mutmaßliche Täter gemeinsam mit Bekannten in einer Wohnung in Wertheim-Bestenheid Alkohol. Als sich die Gruppe auf den Nachhauseweg machte, kam es zum Streit. Dem 21-jährigen Opfer wurde dabei mehrfach ins Gesicht geschlagen und gegen den Kopf getreten, heißt es - wie sich im Krankenhaus später herausstellte, mit einem Gegenstand aus Metall. Der mutmaßliche Schläger wurde später in seiner Wohnung festgenommen, er sitzt in Haft.