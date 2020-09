per Mail teilen

Bei einer Schlägerei in Beilstein (Kreis Heilbronn) hat es mehrere Verletzte gegeben. Offenbar waren Jugendliche und Erwachsene aneinander geraten. Zu der Auseinandersetzung in der Beilsteiner Bahnhofstraße kam es laut Polizei am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr. Hintergründe und Tathergang sind bisher nur vage bekannt. Deshalb werden Zeugen gesucht. Nach ersten Ermittlungen sollen verbale und körperliche Attacken von Jugendlichen und Kindern gegen Erwachsene dazu geführt haben, dass die Situation eskalierte. Einer der beteiligten Erwachsenen soll eine Holzlatte eingesetzt haben. Mindestens fünf Personen sollen bei dem Streit verletzt worden sein. Der Polizeiposten Ilsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.