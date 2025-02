per Mail teilen

Schon wieder eskaliert eine Auseinandersetzung auf dem Heilbronner Marktplatz: Zwei Jugendgruppen geraten aneinander. Die Polizei greift ein und nimmt drei Mädchen fest.

Am Samstagabend kam es am Heilbronner Marktplatz erneut zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Laut Polizei gingen zwei Gruppen von rund 20 Jugendlichen aufeinander los, darunter auch Mädchen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sollen die jugendlichen Mädchen Widerstand gegen die Beamten geleistet haben. Die drei wurden daraufhin vorläufig festgenommen und später ihren Eltern übergeben. Bei dem Einsatz wurden vier Beamte leicht verletzt.

Unbeteiligte mischen sich in Schlägerei ein

Als die Polizei eintraf, soll die Lage bereits unübersichtlich gewesen sein, da sich auch viele Unbeteiligte in den Streit der beiden Gruppen eingemischt haben sollen. Laut Polizei kam es jedoch zu keinen sichtbaren Verletzungen. Warum die Gruppen in Streit geraten sind, ist unklar. Ob Anzeigen erstattet werden, konnte die Polizei am Wochenende noch nicht bestätigen.

Schlägereien auf dem Heilbronner Marktplatz häufen sich

Erst vor wenigen Wochen kam es rund um den Heilbronner Marktplatz zu Ausschreitung. Rivalisierende Drogendealer gingen mit Holzlatten aufeinander los. Die Polizei hat seitdem ihre Präsenz vor Ort verstärkt. Ein Beteiligter konnte inzwischen festgenommen werden. Doch Passanten und Ladenbesitzer in der Umgebung machen sich Sorgen. Sie befürchten, dass die angespannte Lage zu einem Rückgang der Kundschaft führen könnte, falls sich die Situation nicht verbessert.