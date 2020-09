Die Assamstadter Schlackohren haben jetzt die gesamte Fastnachtskampagne abgesagt. Grund ist die Corona-Krise.

Die fünfte Jahreszeit findet für Narren in Heilbronn-Franken diesmal ohne die Veranstaltungen der Schlackohren in Assamstadt (Main-Tauber-Kreis) statt. Der Vorstand habe sich einstimmig entschieden, auf den Umzug, das Prinzenpaar und die Prunksitzungen zu verzichten, heißt es auf der Homepage des Vereins. Es sei zu schwierig, bei den Veranstaltungen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

"Diese Entscheidung bedauern wir außerordentlich, aber die Gesundheit unserer Mitglieder, Gäste und aller närrischen Schlackohren hat für uns oberste Priorität." Schlackohren Assamstadt, Homepage

2020 zog der Faschingszug durch Assamstadts Straßen - diese Saison wurde die Kampagne abgesagt (Archiv) SWR

Helau liebe Schlackohren und Schlackohren Fan‘s, die FG Assamstadter Schlackohren e.V. hat in ihrer...Gepostet von FG Assamstadter Schlackohren e.V. am Donnerstag, 3. September 2020 FG Assamstadter Schlackohren e.V., Facebook

"Schlackohrhausen", so heißt Assamstadt während der tollen Tage, ist eine Fastnachtshochburg in Heilbronn-Franken. Der Umzug lockt jährlich tausende Faschingsfreunde in den Main-Tauber-Kreis. Rund 1.500 Narren toben an Rosenmontag dann durch die Straßen, unterwegs teils auf spektakulären Motivwagen.