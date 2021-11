Schirmer neuer Audi-Betriebsratsvorsitzender

Der Betriebsrat bei Audi in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat mit Rainer Schirmer einen neuen Vorsitzenden. Der bisherige Stellvertreter folgt auf Rolf Klotz, der nach 46 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der 55 Jahre alte Rainer Schirmer ist seit knapp 40 Jahren bei Audi in Neckarsulm und davon fast 20 Jahre im Betriebsrat. Er war bisher stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Neuer Stellvertreter ist nun der 36-jährige Alexander Reinhart. Schirmer schreibt in einer Mitteilung, er sei sich seiner enormen Verantwortung für die Beschäftigten, den Standort und für die Region bewusst. Man sei dank Rolf Klotz aber bereits auf dem richtigen Kurs.