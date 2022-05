Schildkröte wandert über die A6

per Mail teilen

Mitten auf der A6, die wegen eines Verkehrsunfalls am Dienstag zwischen Bad Rappenau und Untereisesheim (jeweils Kreis Heilbronn) gesperrt war, fanden die Polizisten eine Schildkröte auf Wanderschaft. Im Polizeibericht heißt es: "Ob es sich um Raphael, Michelangelo, Donatello oder Leonardo von den 'Ninja Turtles' handelte, ließ sich während der Vernehmung nicht herausfinden." Es werde aber wohl ein Geheimnis bleiben, die Schildkröte schweige weiterhin. Jedenfalls hatte sie viele Schutzengel, dass die A6 zum Zeitpunkt ihrer Wanderung gesperrt war. Die Tierrettung Unterland nahm "Schildi", so der Name im Polizeibericht, behutsam entgegen und übergab sie dem Heilbronner Tierheim.