Wegen Niedrigwasser: Schiffstouristen per Bus nach Wertheim

Das Niedrigwasser in Rhein und Donau hat auch Auswirkungen auf den Schiffstourismus in Wertheim. Schiffe können zwar nicht fahren - Kreuzfahrt-Touristen kommen trotzdem.

Kreuzfahrtschiffe können wegen der niedrigen Flusspegel teilweise nicht auf dem Main bis nach Wertheim (Main-Tauber-Kreis) fahren, so Christiane Förster von der Tourismus Region Wertheim-Gesellschaft. Betroffen seien vor allem Schiffsrouten, die in Amsterdam und Budapest starten.

Reedereien würden deshalb zum einen die Schiffsgäste per Bus nach Wertheim bringen, zum anderen würden Schiffe länger als beabsichtigt in Wertheim anlegen müssen, so Förster. Das sei allerdings nicht von Nachteil für die Stadt, so die Tourismusexpertin. Man freue sich über alle Gäste - gleichgültig, ob sie per Schiff oder Bus ankommen.

Schiffstourismus nimmt wieder zu

Insgesamt habe sich der Schiffstourismus nach zwei Jahren Corona-Flaute sehr positiv entwickelt. Bis zum Jahresende rechnet Christiane Förster mit mindestens 350 Schiffsankünften - deutlich mehr als in den beiden Vorjahren. Auch kämen wieder vermehrt internationale Touristen - vor allem aus Asien und den USA.