In einer Scheune in Möckmühl-Bittelbronn ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf drei Wohnhäuser über.

Gegen 12:30 Uhr am Pfingstmontag gingen gleich mehrere Anrufe bei Feuerwehr und Polizei ein: Eine Scheune mitten im Ortskern von Möckmühl-Bittelbronn (Kreis Heilbronn) stand in Flammen. Das Feuer drohte, auch auf Wohnhäuser überzugreifen. Scheune komplett niedergebrannt, drei Wohnhäuser betroffen Die Scheune war laut Polizei nicht mehr zu retten und brannte komplett nieder. Drei Wohnhäuser wurden in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt muss geklärt werden, ob sie weiterhin bewohnbar sind. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr rettete aber wohl mehrere Katzen aus einem verrauchten Nebengebäude. Der Brand war schon von weitem aus sichtbar. Auch die Warnapp NINA schlug daraufhin an. Klewer / EinsatzReport24 Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar, ebenso die Höhe der Schadenssumme. Gegen 15 Uhr liefen noch Nachlöscharbeiten der Feuerwehr wegen einzelner Glutnester. Wegen Brand: Gefahrenwarnung per NINA Zeitweise gab es auch eine Gefahrenwarnung über die Warnapp NINA, wegen der Rauchbelästigung die Fenster und Türen in dem betroffenen Gebiet geschlossen zu halten. Diese wurde gegen 14:50 Uhr wieder aufgehoben.