Scheunenbrand in Frankenhardt: Pferde in Sicherheit

In Frankenhardt ist in der Nacht eine Scheune zur Hälfte abgebrannt. Die Feuerwehr war noch bis in den Morgen im Einsatz. Der Schaden: Rund 150.000 Euro.

In der Nacht auf Samstag gegen 2:15 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf: Eine Scheune in Frankenhardt (Kreis Schwäbisch Hall) stehe in Flammen. Die Feuerwehr rückte laut Polizei mit über 40 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen.

Die Scheune beziehungsweise der Stall stehen neben einer Pferdekoppel. Die Pferde, die darin normalerweise untergebracht sind, befanden sich aber bereits die ganze Nacht im Freien oder konnten sich selbst vor dem Feuer retten. Laut Polizei waren sie in Sicherheit, als die Feuerwehr eintraf.

Heuballenpresse könnte Brand in Scheune ausgelöst haben

Es wird vermutet, dass das Feuer durch einen Defekt in einer Heuballenpresse ausgelöst wurde. Dadurch könnten sich Glutnester in neu eingelagerten Heuballen gebildet haben, die schlussendlich zu dem Feuer führten. Laut Mitteilung der Polizei gilt das "zum derzeitigen Kenntnisstand als wahrscheinlich". Genaueres könne man noch nicht sagen, die Ermittlungen dauern an.

Wohl auch aufgrund der hohen Temperaturen und Trockenheit war die Feuerwehr auch knapp sechs Stunden nach dem Brand noch vor Ort, um dafür zu sorgen, dass sich keine neuen Glutnester bilden.