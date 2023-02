per Mail teilen

Nach dem tödlichen Brand am vergangenen Freitag in Bad Friedrichshall gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Das sagte die Staatsanwaltschaft dem SWR.

Wie die Heilbronner Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte, werde derzeit das Obduktionsergebnis ausgewertet. Es gebe noch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Ob es sich bei dem Toten um einen Mann handelt, der in einem Wohnwagen auf dem Gelände in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) lebte, sei weiter noch nicht zweifelsfrei geklärt. Das Feuer war am Freitagmittag bei einer Scheune ausgebrochen. Anwohner berichteten, sie hätten kurz zuvor eine Explosion gehört. Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Großeinsatz.

Großaufgebot vor Ort bei Scheunenbrand

Der Brand war vermutlich von dem Wohnwagen ausgegangen und hatte dann auf die Scheune übergegriffen. Insgesamt waren 125 Feuerwehrleute mit 30 Fahrzeugen im Einsatz.

Es wurde vermutet, dass es sich um einen 51-Jährigen aus Offenau (Kreis Heilbronn) handelte, der seinen Wohnsitz in Bad Friedrichshall angemeldet hatte.