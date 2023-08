Scheune in Rosengarten abgebrannt

Die Feuerwehr ist am Samstag in der Nacht zu einem Brand in Rosengarten ausgerückt. Eine Scheune stand in Flammen. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

In der Nacht auf Sonntag ist in Rosengarten (Kreis Schwäbisch Hall) eine Scheune nahezu vollständig abgebrannt. Ein darin geparktes Auto brannte aus. Auch eine benachbarte Garage wurde durch die Flammen beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Feuerwehrmann bei Löscharbeiten leicht verletzt Die Feuerwehren aus Rosengarten und Schwäbisch Hall waren mit 10 Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer war nach etwa einer Stunde gelöscht. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen.