In Eppingen-Adelshofen (Kreis Heilbronn) ist am Mittwochabend eine Scheune abgebrannt. Das Feuer hatte im Dach begonnen und bald auf das gesamte Gebäude übergegriffen, so die Polizei. Mit schwerem Gerät wurde die stark einsturzgefährdete Scheune eingerissen. So sollte der Feuerwehr ein sicherer Zugang zu den letzten Brandherden ermöglicht werden. Ein angebautes Haus wurde nach polizeilichen Informationen bei dem Brand nur geringfügig beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.