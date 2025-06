Großbrand nach Blitzeinschlag? Scheune in Öhringer Innenstadt eingestürzt

In Öhringen ist in der Nacht auf Montag eine Scheune vollständig ausgebrannt. Das Feuer in der Weidenmühle wurde gegen ein Uhr gemeldet – die Polizei vermutet einen Blitzeinschlag.

In der Nacht zum Montag hat ein Scheunenbrand in der Innenstadt von Öhringen (Hohenlohekreis) einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk ausgelöst. Aufgrund der Innenstadtlage bestand die Gefahr, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen - darunter auch Wohnhäuser. Mittlerweile sei der Brand unter Kontrolle, sagte Timo Kieber, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Öhringen, dem SWR. Scheune nach Blitzeinschlag ausgebrannt: THW sucht nach Glutnestern Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass ein Blitzeinschlag das Feuer ausgelöst haben könnte. "Zeitlich geht der Ausbruch des Feuers mit einem Gewitter über Öhringen einher", sagte Vesna Pitters-Engels, Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn. Genaueres könne man aber derzeit noch nicht sagen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen. Gegen kurz nach ein Uhr in der Nacht ging der Notruf ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand, so der Einsatzleiter der Feuerwehr. Aufgrund der engen Bebauung gestalteten sich die Löscharbeiten extrem schwierig. Zunächst lieferten mehrere Löschfahrzeuge, darunter ein extra großes Tanklastfahrzeug mit rund 5.000 Litern, das Löschwasser. Im weiteren Verlauf konnte dann die direkte Wasserversorgung von der nahe gelegenen Ohrn hergestellt werden. Die Scheune in der Öhringer Innenstadt wurde bei dem Feuer komplett zerstört. Derzeit werden letzte Glutnester abgelöscht. Feuerwehr Öhringen Scheune in Innenstadt eingestürzt: THW sucht nach Glutnestern "Während der Löschmaßnahmen ist die Scheune dann komplett eingestürzt", erklärte Einsatzleiter Kieber. Aktuell unterstützt das Technische Hilfswerk (THW) die Feuerwehr mit schwerem Gerät. Ziel ist es, verbliebene Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. In der Scheune, die ein Handwerksbetrieb als Lagerfläche nutzte, waren laut Einsatzleiter unter anderem technische Geräte untergebracht. Von der Scheune wird nichts mehr übrig bleiben - außer Brandreste. Auch zwei in dem Gebäude abgestellte Pkw wurden komplett zerstört. Ein Lkw und ein Anhänger, die direkt vor der Scheune standen, brannten fast vollständig aus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei derzeit auf rund 200.000 Euro. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Öltank beschädigt: Feuerwehr richtet Ölsperre ein Wie die Polizei weiter mitteilt, entdeckte die Feuerwehr bei den Löscharbeiten einen Öltank auf der Rückseite des Gebäudes. Dieser wurde durch das Feuer beschädigt, heißt es. Weil unklar war, ob Öl in die Ohrn gelangen könnte, richtete die Feuerwehr deshalb eine Ölsperre ein. Insgesamr waren rund 100 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und THW im Einsatz.