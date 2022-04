Frei laufende Rinder nach Scheunenbrand wieder eingefangen

Alle 80 Rinder, die in Oberrot (Kreis Schwäbisch) in der Folge eines Scheunenbrands freigelassen worden sind, konnten wieder eingefangen werden. Das hat die Gemeindeverwaltung mitgeteilt. Am Donnerstagmorgen waren Warnschilder im Umfeld des Brandorts aufgestellt worden, um Autofahrer vor frei laufenden Tieren zu warnen. Bei dem Brand wurden zwei Frauen verletzt, sie hatten das Feuer in den frühen Morgenstunden bemerkt und die Rinder befreit. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Die Scheune musste abgerissen werden. In ihr waren ein Traktor und weitere Landwirtschaftliche Geräte gelagert.