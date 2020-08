Ein Mann auf dem Heilbronner Marktplatz hat am Montagabend einen Einsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Der 41-Jährige befand sich in einer medizinischen Notlage, konnte aber erfolgreich reanimiert werden. Allerdings hat der Einsatz viele Schaulustige angelockt.

Es war kurz vor 19 Uhr, als der Polizei in Heilbronn gemeldet wurde, dass am Treppenabsatz zu den Toiletten am Heilbronner Marktplatz ein bewusstloser Mann liegt. Nur wenige Ersthelfer kümmerten sich laut Polizei um ihn. Dagegen versammelten sich Schaulustige, zückten ihre Smartphones, filmten und fotografierten den bewusstlos daliegenden Mann.

Fokus auf Rettungsmaßnahmen - Gaffer bleiben unbekannt

Wie viele Menschen sich als Schaulustige betätigt haben, dazu konnte die Polizei nichts sagen. Die Polizei wirft ihnen unter anderem unterlassene Hilfeleistung vor. Die Beamten vor Ort waren derart in die Rettungsmaßnahmen eingebunden, dass sie weder Ermahnungen aussprechen, noch Personalien ermitteln konnten, sagt der Heilbronner Polizeisprecher Frank Belz.

"Die Kollegen mussten feststellen, dass zahlreiche Schaulustige um den Bereich standen. Und dass auch Bilder mit dem Smartphone gemacht wurden, was durchaus einen Straftatbestand erfüllen kann." Frank Belz, Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn

Es handele sich hier um die Paragraphen des Strafgesetzbuches zur "Unterlassenen Hilfeleistung" und "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen". Personen in einer hilflosen Lage dürfen nicht gefilmt oder fotografiert werden. Bei Verstoß können neben einer Geldstrafe auch bis zu zwei Jahre Haft drohen.

Strafen gegen Gaffer Die Strafen gegen Gaffer sind im Paragraf 201a des Strafgesetzbuches geregelt. Demnach droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe, wenn Bildaufnahmen unbefugt gemacht oder übertragen werden, die "die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt". Laut Baden-Württembergs Justizministerium gehören verstorbene Personen "bislang nicht zum geschützten Personenkreis" dieses Paragrafen. Der Bundestag hat inzwischen beschlossen, dass sich dies ändern wird: Durch eine Ergänzung des Paragrafen soll auch das Herstellen und Übertragen von Bildaufnahmen strafbar werden, die eine verstorbene Person zeigen.

Eine derartige Situation hat Frank Belz in Heilbronn noch nie erlebt, sagt er. So viele Schaulustige zu sehen, sei ein trauriges Bild gewesen. Die Polizei postete Details des Einsatzes auf ihren Kanälen in den sozialen Netzwerken und bekamen dafür tausende Reaktionen. "Was geht in einem vor, wenn man von einem Notfall ein Foto macht?", so die Polizei fragend an ihre Community. Erste Hilfe sei auch in Zeiten von Corona möglich. Zwar verlange niemand, dass man sich dabei selbst in Gefahr bringe, so die Beamten weiter. Doch es könne von jedem verlangt werden, den Menschen anzusprechen, die Atmung zu prüfen, einen Notruf abzusetzen und gegebenenfalls Wiederbelebungsmaßnahmen einzuleiten.

Mann konnte wiederbelebt werden

Der 41 Jahre alte Mann, der sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befunden hatte, konnte noch vor Ort wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht werden. Ihm gehe es wieder recht gut, so die Polizei.