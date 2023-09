In Lauda-Königshofen ist ein mutmaßlicher Fahrraddieb ohne gültige Fahrkarte auf einen Zugbegleiter losgegangen und hat ihn leicht verletzt.

Geschehen ist die Tat bereits am Freitag, die Meldung der Bundespolizei stammt vom Montag: Im Bahnhof von Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) soll ein 40 Jahre alter Mann erst ein Fahrrad gestohlen, dann damit einen Zug bestiegen und dort schließlich auf einen Zugbegleiter losgegangen sein.

Demnach kam es zu einem Streit zwischen den beiden, weil der mutmaßliche Dieb keinen gültigen Fahrschein hatte. Der Mann habe den Bahnmitarbeiter verbal und körperlich attackiert und dabei leicht verletzt, heißt es weiter. Daraufhin sei er geflüchtet, wurde kurz darauf allerdings gefasst. Jetzt werde gegen ihn wegen Körperverletzung, Diebstahls und Betrugs ermittelt.

Aggressive Diebe: Kein Einzelfall in Heilbronn-Franken

Die Attacke durch einen erwischten mutmaßlich Kriminellen war kein Einzelfall in den vergangenen Tagen in der Region. So hat am Samstag die Mitarbeiterin eines Supermarktes in Schwäbisch Hall einen mutmaßlichen Ladendieb gestellt. Der hat daraufhin sie und einen Mann angegriffen sowie zwei Kundinnen beleidigt und bespuckt, so die Polizei.