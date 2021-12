Haller Weihnachtszauber vorzeitig beendet

per Mail teilen

Die Stadt Schwäbisch Hall hat den Weihnachtszauber auf dem Marktplatz nach sieben Tagen beendet. Eigentlich sollte der Weihnachtsmarkt bis zum 22. Dezember geöffnet bleiben. Allerdings konnte das Schnelltest-Angebot, das über private Anbieter organisiert wurde, nicht im geplanten Umfang aufrechterhalten werden, hieß es in einer Mitteilung. Vor allem durch technische Schwierigkeiten sei es zu langen Wartezeiten und kompletten Ausfällen des Angebots gekommen. In Absprache mit den Händlern habe die Stadtverwaltung sich daher dazu entschieden, im Vorgriff auf die erwartete Regelung durch das Land, den Weihnachtsmarkt bereits am Mittwoch zu beenden.