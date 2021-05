per Mail teilen

Nach der Verurteilung eines Haller Waldorfschullehrers wegen schweren sexuellen Missbrauchs zieht der Geschäftsführer der Schule Konsequenzen. Er wird sein Amt niederlegen und die Schule verlassen. Das berichtet das Haller Tagblatt. Knapp zwei Monate nach dem Urteil gegen einen Haller Waldorfschullehrer, kündigt der Pädagogische Geschäftsführer seinen Rücktritt zum Schuljahresende an. Mit den öffentlichen Angriffen, denen die Schule ausgesetzt sei, habe diese Entscheidung nichts zu tun, heißt es laut Zeitung in einem Schreiben des Geschäftsführers an die Eltern. Gegen Schule und Leitung wurden inzwischen weitere Vorwürfe erhoben. Unter anderem gehe es um grenzüberschreitende Erziehungsmaßnahmen sowie um körperliche, nicht sexuell motivierte Übergriffe auf Schüler.