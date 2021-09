Bei einem Saunabrand in Öhringen (Hohenlohekreis) ist am Mittwoch ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand. Eine Frau war versehentlich an den Schalter des Saunaofens geraten, der sich daraufhin aufheizte. Mehrere Decken, die auf dem Ofen lagen, gerieten in Brand. Nachbarn hatten den Qualm bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.