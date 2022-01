In einem Wohnhaus in Kirchardt (Kreis Heilbronn) hat am Sonntagabend eine Sauna gebrannt. Nach Angaben der Polizei dürfte ein technischer Defekt am Ofen die Ursache gewesen sein. Die Feuerwehr habe schnell gelöscht, verletzt wurde niemand, heißt es weiter. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 25.000 Euro.