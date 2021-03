In der Corona-Krise gibt es nicht nur Leidtragende. Manch eine Branche erlebt durch die Auswirkungen der Pandemie einen regelrechten Boom: So auch der Sauna-Bauer Klafs aus Schwäbisch Hall.

Während Thermen und Fitnessstudios geschlossen sind, fehlt offenbar vielen Menschen das Schwitzen in der Sauna. Im Winter-Quartal ist bei der Schwäbisch Haller Firma Klafs die Nachfrage nach Heimsaunen um 20 Prozent gestiegen.

Zusätzliche Schicht wegen großer Nachfrage

Um den Bedarf zu decken, hat Klafs reagiert und umgeschichtet. Arbeiteten viele Mitarbeiter bisher an individuellen Großraumsaunen für Thermen oder Fitnessstudios, brach hier zuletzt die Nachfrage ein. Die Beschäftigten wurden teilweise abgezogen, montieren und sägen jetzt auch in der zusätzlichen Schicht für die Heimsaunen. So konnte 95% des Bedarfs durch eigenes Personal abgedeckt werden, sagt der Leiter der Fertigung Timo Borski.

"Diese wenigen restlichen Prozentpunkte haben wir durch externes Personal, überwiegend selbstständige Mitarbeiter reinnehmen können, die sicherlich nach der Pandemie wieder im Messebau, im Kulissenbau oder ähnlichem ihre Anstellung finden." Timo Borski, Klafs Schwäbisch Hall

Ausziehbare Sauna für kleine Wohnungen

Besonders beliebt: eine Sauna, die auf den ersten Blick wie ein Schrank aussieht. Sie ist ausziehbar und lässt sich von etwa einem halben auf anderthalb Quadratmeter oder mehr ausfahren. So passt sie auch in kleine Wohnungen. Normalerweise flache die Nachfrage im ersten Quartal ab, aber auch jetzt seien die Auftragsbücher bis in den Sommer gefüllt. Timo Borski sagt, viele Menschen achteten in der Pandemie verstärkt auf ihre Fitness und Gesundheit. Dieser Trend sei anhaltend, glaubt er.

"Wir sind jetzt schon bis in den Sommer rein gut ausgebucht und haben im Herbst unsere saisonale Auslastungsspitze vor uns, sodass wir da durchaus optimistisch in die Zukunft blicken können." Timo Borski, Klafs Schwäbisch Hall

Dann rechnet er auch wieder mit den Großkunden: Schließlich werden nach dem Lockdown auch wieder Thermen und Fitnessstudios Saunen kaufen.