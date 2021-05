per Mail teilen

Ein Lkw-Fahrer hatte sich am Mittwoch bei Bad Rappenau verfahren und war statt auf der Autobahn auf einem Feldweg gelandet. Das Fahrzeug musste mit einem Spezialkran geborgen werden. Der Sattelzugfahrer war stark alkoholisiert.

Der Sattelzugfahrer wollte am Mittwochmorgen von Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) aus auf die nahegelegene A6 in Richtung Mannheim fahren. Doch der 45-jährige Fahrer fuhr in die falsche Richtung und landete auf einem Feldweg direkt neben der Autobahn. Der 40-Tonner fuhr sich im aufgeweichten Boden fest und blieb stecken.

Mit drei Promille gefahren und dann eingeschlafen

Zeugen hatten den festgefahrenen Sattelzug bemerkt und die Polizei alarmiert. Diese fand den Mann schlafend in seiner Fahrerkabine. Bei ihm wurden über drei Promille Alkohol im Blut festgestellt. Der Sattelzug musste mit einem Spezialkran geborgen werden.

Autobahn für Bergung teilweise gesperrt

Für die Bergung musste am Mittwochabend der rechte Fahrstreifen der A6 in Richtung Mannheim gesperrt werden. Da der Lastwagen nur wenige Meter parallel zur Autobahn feststeckte, wurde der Spezialkran auf der A6 positioniert, um von dort aus den Laster zu bergen.