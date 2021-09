Lkw kollidiert mit Autos - mehrere Schwerverletzte

Die IG Bergbau, Chemie und Energie will am Mittwoch am Öhringer Freudenberg-Standort (Hohenlohekreis) ausführlich über die aktuelle Situation vor Ort informieren. Die Gewerkschaft sieht den Betrieb mit 160 Angestellten bedroht. Der Werkzeugbau mit aktuell 28 Mitarbeitern soll nach Angaben der Gewerkschaft ausgelagert werden. Bereits 2015 stand eine Auslagerung nach Österreich zur Debatte, damals einigte man sich mit der Geschäftsführung auf eine Alternative. Jetzt sieht Andreas Klose, der Bezirksleiter der Gewerkschaft, den ehemaligen Lederer-Standort durch die erneuten Auslagerungspläne wieder in Gefahr. Wenn das so komme, befürchte man das endgültige Aus für den Standort Öhringen, heißt es. Grund dafür seien aus Sicht des Betriebsrates und der Gewerkschaft steigende Standortkosten, die mit den neuen Plänen der Freudenberg-Group mit Sitz in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) einhergingen. mehr...