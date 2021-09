In Braunsbach (Keris Schwäbisch Hall) ist am Mittwoch ein Sattelzug beim Abladen von Bauschutt umgekippt. Der Sattelzug war am Vormittag auf weichem Untergrund auf einem Privatgelände bei Arnsdorf eingesunken und gekippt. Der 33 Jahre alte Fahrer wurde verletzt und in einer Klinik untersucht. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 25.000 Euro.