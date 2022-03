Ukrainisches Paar eröffnet Stützpunkt für Spenden

Natalia Bogachuk und ihr Mann haben in Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) einen Stützpunkt für humanitäre Hilfe eröffnet. Am Montagabend erwarten sie erste Spenden, die sie dann in die Ukraine bringen wollen. Das Paar kommt selbst aus der Ukraine, all ihre Verwandten leben dort - und diese wollen auch dort bleiben. "Wir wollen irgendwie von hier aus helfen", sagte Natalia Bogaschuck im Gespräch mit dem SWR. Deshalb haben sie den Stützpunkt als Spenden-Sammelstelle eröffnet. Immer montags, dienstags und freitags von 17 bis 19 Uhr können Menschen in der Industriestraße 8 in Satteldorf Sachspenden abgeben. Besonders gebraucht werden Nahrung und Medikamente.