per Mail teilen

Der Breitenauer See bei Obersulm ist leer: Die geplanten Sanierungsarbeiten an den technischen Anlagen des Hochwasserrückhaltebeckens können früher als geplant durchgeführt werden.

Das Wasser im Breitenauer See ist wie geplant komplett abgelassen worden. Dabei ist man sogar "ein kleines bisschen schneller" als geplant, weil der See schon jetzt leer sei und nicht erst Ende des Monats, so Stefan Thoma, Vorsitzender des Wasserverbands Sulm und Bürgermeister von Weinsberg (parteilos).

Etliche Tonnen Fisch mussten entnommen und umgesiedelt werden. An mehreren Wochenenden waren Ehrenamtliche des Fischereivereins Breitenauer See e.V. im Einsatz.

Baden voraussichtlich erst wieder 2023 möglich

Im Sommer dient der Breitenauer See tausenden Menschen als Badeort mit einem Einzugsgebiet bis weit über Stuttgart hinaus. Dafür werde er voraussichtlich auch das kommende Jahr noch nicht wieder zur Verfügung stehen, heißt es, da die Sulm auch nach Schließung der Ventile im Herbst Zeit brauche, um die kompletten 2,4 Millionen Kubikmeter Wasser wieder anzufüllen. Der See dient als Rückhaltebecken zum Hochwasserschutz und muss für rund 400.000 Euro saniert werden.

Sperrung wegen Corona-Pandemie

Eigentlich sollte er erst 2022/23 saniert werden. Wegen der Corona-Pandemie haben die beteiligten Kommunen die Arbeiten vorgezogen. Denn es gebe im kommenden Sommer ohnehin Einschränkungen beim Badebetrieb. Bereits die vergangene Badesaison fiel wegen Corona ins Wasser, der See wurde zeitweise gesperrt.