Großbaustelle: Kein Stadtbahnverkehr in Heilbronner Innenstadt

Wegen der Erneuerung der Schienen in der Heilbronner Innenstadt werden dort vorerst keine Stadtbahnen fahren können. Bis Ende August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

In der Heilbronner Innenstadt müssen die Gleise der Stadtbahnen erneuert werden. Aus diesem Grund werden für etwa zwei Monate keine Stadtbahnen in der Innenstadt fahren können. Bis zum Beginn des Weindorfs Ende August soll ein Großteil der Arbeiten abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten starten am 3. Juli.

Schienen sollen leiser werden

Schon in den vergangenen Jahren, vor allem im Vorfeld zur Bundesgartenschau 2019, mussten mehrere Millionen Euro in Ertüchtigungsmaßnahmen investiert werden, jetzt sollen die Schienen komplett erneuert werden. Das teilten die Stadtwerke Heilbronn im Vorfeld mit. Die Erneuerung der Schienen soll auch dazu führen, dass der Stadtbahnverkehr leiser werden soll. Auch die Kaiserstraße wird dadurch wieder zur Baustelle. Außerdem muss die Friedrich-Ebert-Brücke in beide Richtungen gesperrt werden – auch für den Individualverkehr. Für die Zeit der Bauarbeiten verkehren Ersatz-Busse in der Innenstadt.

Bauarbeiten sollen pünktlich zum Weindorf abgeschlossen sein

Die Gesamtkosten werden auf rund 5,3 Millionen Euro geschätzt, das Projekt wird im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) gefördert. In welcher Höhe ist aus der Mitteilung nicht zu entnehmen.

Die Arbeiten in der Kaiserstraße sollen bis zum 31. August wenn das Heilbronner Weindorf stattfindet, abgeschlossen sein. Bis zum 6. September sollen die Baustellen dann komplett verschwunden sein. In einem zweiten Bauabschnitt im kommenden Jahr soll auch der Bahnhofsvorplatz umgestaltet werden.