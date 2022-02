per Mail teilen

In Weikersheim-Laudenbach (Main-Tauber-Kreis) hat die Sanierung der Bergkirche begonnen. Die Kirche sei wegen der Arbeiten mehrere Monate gesperrt, so die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Ziel sei es, die Feuchtigkeit in den Griff zu bekommen, die massive Schäden anrichte.