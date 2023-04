Sanierung A81 bei Weinsberg: Behinderungen erwartet

Die A81 zwischen dem Weinsberger Kreuz und dem Tunnel Hölzern wird in Richtung Würzburg saniert. Dafür müssen ein Rastplatz und teilweise auch Fahrspuren gesperrt werden.

Auf der A81 beginnen am Mittwoch die Sanierungsarbeiten zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und dem Tunnel Hölzern (Kreis Heilbronn). Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen.

Rastplatz Eberbachtal gesperrt

Auf dem vier Kilometer langen Streckenabschnitt ab dem Weinsberger Kreuz in Richtung Würzburg muss die Fahrbahndecke erneuert werden, wie die Autobahngesellschaft Südwest mitteilte. In Tages- und Nachtschichten soll dazu in den ersten zwei Wochen die Baustelle in eingerichtet werden. Das passiert auf dem Rastplatz Eberbachtal, der deshalb ab Mittwoch bis auf Weiteres gesperrt ist.

Fahrspuren teilweise gesperrt

Da während der gesamten Bauzeit Fahrspuren zum Teil verengt oder ganz gesperrt sind, muss mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden. Die Sanierung dauert voraussichtlich bis Anfang Juli.