Auf der A81 zwischen Ilsfeld (Kreis Heilbronn) und Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) haben Sanierungsarbeiten begonnen. Auf einem rund fünf Kilometer langen Streckenabschnitt südlich der Raststäte Wunnenstein West muss die Fahrbahndecke erneuert werden. Bis Mitte Oktober soll die Sanierung fertiggestellt sein und die Fahrbahn wieder komplett frei gegeben werden. Bis dahin werden die Fahrstreifen verlagert, stehen aber in beiden Fahrtrichtungen in verengter Form weiter zur Verfügung. Die Bauarbeiten sind Teil der auf mehrere Jahre angelegten Sanierung der A81 nördlich von Stuttgart -in Fahrtrichtung Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn).