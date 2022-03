per Mail teilen

Die sanierten Bahnstationen in den Tauberbischofsheimer Stadtteilen Hochhausen und Dittigheim sowie in Weikersheim-Elpersheim (Main-Tauber-Kreis) sind übergeben worden, teilte der Kreis am Donnerstagnachmittag mit. Sie sind jetzt unter anderem barrierefrei. Aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage, aber auch wegen der Corona-Pandemie wurde auf eine große Einweihung mit Feierstunde verzichtet. Weitere Stationen sollen ebenfalls noch saniert werden.