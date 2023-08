Klinikum am Weissenhof nimmt Station P19 in Betrieb

per Mail teilen

Es wird noch gehämmert und geräumt auf der frisch sanierten Station im Klinikum am Weissenhof. In einer Woche dürfen die Patientinnen und Patienten einziehen.

Das denkmalgeschütze Gebäude Nummer 19 auf dem Gelände des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist in den letzten zwei Jahren grundsaniert worden. Mit viel Liebe zum Detail und natürlich auch nach den Auflagen des Landesdenkmalamtes wurde das Haus zeitgemäß restauriert und saniert.

Geblieben: Der Charme des alten Gebäudes

Der Terrazzo-Boden des Treppenhauses, das Treppengeländer und in vielen Zimmern auch die alten Eichenbalken sind sichtbar geblieben. Andreas Breitmayer, Kaufmännischer Direktor des Klinikums am Weissenhof, freut sich über das Ergebnis.

Aus P9 wird P19

Das Haus, in dem die Station P19 jetzt untergebracht ist, das 1903 gebaut worden ist, ist eines der Häuser des sogenannten inneren Ringes auf dem Klinikgelände. Es stand viele Jahre leer. Ein Konzept wurde erstellt, aber wieder verworfen. Jetzt habe man eine gute Mischung zwischen alt und neu, so Breitmayer. Ende August zieht nun die bisherige Station P9 in das sanierte Gebäude.

v.l.n.r. Dr. Kathrin Eckstein, Anne Reinheimer, Dr. Matthias Michel, Birgit Karl, Andreas Breitmayer und Alessandro Ortale. SWR

Neu: Therapieplätze für 16 bis 26-Jährige

Die sanierte Station P19 bietet ein zeitgemäßes Behandlungsumfeld der Klinik für allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie. Das heißt zum einen, dass die Patientinnen und Patienten, die stationär aufgenommen sind, in Ein - bzw. Zweibettzimmern untergebracht sind und zum anderen gibt es neu entwickelte Psychotherapieprogramme. Diese werden zu den bestehenden Programmen angeboten. Besonders für junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren sollen hier Therapieplätze geschaffen werden, erklärt sich Kathrin Eckstein, Chefärztin der Klinik für allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie.

Neues Angebot: Farblichttherapie

Ein besonderes therapeutisches Angebot der neuen Station P19 ist die sogenannte Farblichttherapie. Gerade in den dunklen Wintermonaten fehlt Menschen mit Depressionen oft das Tageslicht. Ein spezielles Lichtgerät komme dann zum Einsatz, erklärt Anne Reinheimer, stellvertretende Pflegedienstleitung der Klinik für allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie.

Die Gesamtkosten für den Um- und Anbau liegen bei rund 11,7 Millionen Euro. Besonders schlugen hier der Eingangsbereich und der Einbau des Aufzugs in den Altbau zu Buche.