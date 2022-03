Theater Heilbronn startet den "Salon 3" über dem Komödienhaus

In der einstigen Ebene 3 findet sich jetzt der Salon 3des Heilbronner Theaters. Angelehnt an die Salons des 19. Jahrhunderts bietet er Platz für Theater, Kleinkunst und Begegnung.

Im dritten Obergeschoss des K3 in der Sülmerstraße in Heilbronn, also über dem Komödienhaus des Theaters Heilbronn, findet man ab diesem Freitag den Salon 3. In den Räumlichkeiten, in denen zuvor die Ebene 3 beheimatet war, will das Theater Heilbronn künftig Platz für kleine Inszenierungen, Musik, Partys und einen Treffpunkt bieten.

Anlehnung an die Salons des 19. Jahrhunderts

Der Name kommt nicht von irgendwo. Die Location soll an die Salons des 19. Jahrhunderts erinnern, in denen man sich traf, um Kunst und Kultur zu genießen oder sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Die Salons spielten damals eine wichtige Rolle bei der Entwicklung neuer gesellschaftlicher Ideen oder dienten einfach nur dazu einander kennenzulernen.

Die letzten Handgriffe im "Salon 3" werden gemacht. Am Freitagabend wird die neue Spielstätte eröffnet SWR

Die Ziffer 3 im Namen hat mehrere Bedeutungen. Einmal passt sie natürlich, da sich die Räumlichkeiten im dritten Obergeschoss befinden, aber auch als Hommage an die frühere "Ebene 3", die von Elke Bauschert dort geführt wurde, ist der Name gedacht. "Das war schade, dass sie das aufgegeben hat und vielleicht können wir das auf eine etwas andere Art und Weise fortführen", so Theaterintendant Axel Vornam im Gespräch mit dem SWR.

Kleinkunst, Musik, Treffpunkt

Die kleine Bühne bietet Platz für kleinere Theaterstücke oder Ein-Mann-Inszenierungen. Aber nicht nur Theater soll hier stattfinden. Denkbar seien zum Beispiel auch kleine Konzerte von Singer-Songwritern, Lesungen der Stadtbibliothek Heilbronn oder Comedy, so Vornam.

"Wir sind ja auch in direkter Nähe zur Hochschule, zur Schule 42, zur TUM - also da wird es sicher auch mal studentische Veranstaltungen geben. Das wahrscheinlich aber erst im Herbst, wir müssen mal schauen, wie sich das jetzt alles entwickelt."

Der Zuschauerraum bietet Platz für 88 Besucherinnen und Besucher. Dabei findet man im Salon 3 keine traditionelle Theaterbestuhlung, sondern kleine Tische mit bis zu vier Plätzen in lauschiger Atmosphäre. Am Ende des Raums gibt es eine Bar. Getränke kann man vor, während oder nach dem, was sich auf der Bühne auch immer abspielen mag, genießen.

Volles Eröffnungswochenende

Am Eröffnungswochenende vom 18. Bis zum 20. März gibt es gleich drei Veranstaltungen: Den Auftakt macht ein Ein-Personen-Stück namens "Der Kontrabass", um einen Kontrabassisten und sein Leben. Am Samstag, den 19. März, gibt es Musik von den 60er bis heute bei "Showtime" und am 20. März ist eine Liebesgeschihte namens "Love Letters" auf der Bühne zu sehen.

Keine normale Theaterbestuhulg: Im "Salon 3" kann man gemütlich am Tisch sitzen und auch Getränke mit an den Platz nehmen oder nach der Veranstaltung noch bleiben und ins Gespräch kommen SWR

Tag und Nacht ist was los im Salon 3

Perspektivisch sind nicht nur Abendveranstaltungen geplant. Auch tagsüber soll der Salon 3 genutzt werden, beispielsweise um weiterhin Workshops oder Diskussionsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler anzubieten.

Man könne den Salon 3 auch mieten, beispielsweise als Firma oder für eine private Feier. Details dazu seien aktuell noch in Planung, so Axel Vornam.

Dieses über die reinen Theatervorstellungen hinausgehende Angebot des Theaters fand bisher in der "TheaterWerkStatt" im Wollhaus statt. Da diese nicht mehr zur Verfügung steht, ist auch die Abteilung Theaterpädagogik mit ihrem Programm und den vier Theaterclubs in die Räumlichkeiten über dem Komödienhaus gezogen.