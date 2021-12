Sakellariou ist offen für Maßregelvollzug

Die Diskussion über einen möglichen Maßregelvollzug in Schwäbisch Hall geht weiter. Die Landesregierung will mehr Kapazitäten schaffen, um psychisch kranke Straftäter zu behandeln. Deshalb prüft sie unter anderem einen Neubau in Schwäbisch Hall. Der frühere Landtagsabgeordnete Nikolaos Sakellariou (SPD) zeigt sich offen für die Pläne. Schwäbisch Hall habe eine große Tradition im Strafvollzug. Seit weit über hundert Jahren gebe es dort Jugend- und Erwachsenenstrafvollzug und er wisse um die Qualität der Arbeit, die dort geleistet werde, so Sakellariou. Man müsse als Gesellschaft alles dafür tun, um den Menschen, die straffällig geworden sind, zu helfen und um zukünftige Straftaten wegen derer Krankheit zu vermeiden, so Sakellariou weiter.