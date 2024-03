per Mail teilen

Am Samstag öffnet der Erlebnispark Tripsdrill wieder seine Türen für Besucher. Am Wochenende fällt auch der Startschuss für eine neue Attraktion: die "Wilde Gautsche."

Im Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) beginnt am Samstag die neue Saison. Kurz vor der Eröffnung gab es im Park noch die letzten Vorbereitungen. Knapp 100 Mitarbeitende aus Technik, Gärtnerei und Verwaltung haben dem Gelände den letzten Schliff verliehen. Vor allem eine neue Attraktion sorgt für Spannung.

Keine Winterpause für die Gärtnerei

Die Vorbereitungen laufen aber schon deutlich länger. "Da fängt es eigentlich gleich wieder an, wenn die Saison aufgehört hat", erklärt Gärtnermeister Markus Braun. Über die Wintermonate werden die neuen Baustellen vorbereitet, die Wasserbecken abgelassen und neu befüllt, im Frühjahr neue Bäume und Sträucher gepflanzt. Für das anstehende Osterfest wird der Park auch noch aufwendig dekoriert.

Der Park ist schon österlich geschmückt. SWR Annina Klingebiel

Wartungen in den Wintermonaten

Auch die Fahrgeschäfte stehen im Winter nicht still. Sie werden dann auf Herz und Nieren geprüft. Vor der jährlichen TÜV-Prüfung werden sie gereinigt, gewartet und manchmal sogar komplett in ihre Einzelteile zerlegt. Je nach Komplexität des Fahrgeschäfts kann so eine Überprüfung mehrere Tage dauern.

Neue Attraktion zum Saisonstart

Mit der "Wilden Gautsche" gibt Tripsdrill am Samstag auch den Startschuss für eine neue Attraktion. Die überdimensionale Schaukel ist im Stil eines Verladekrans aus dem 19. Jahrhundert gebaut und schwingt Besucherinnen und Besucher auf eine Höhe von bis zu zwölf Metern.