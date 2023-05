Saisongärten in Heilbronn stark nachgefragt

Die Gärtnerei Umbach in Heilbronn vermietet rund 70 Saisongärten. Von April bis November können Hobbygärtner und -gärtnerinnen Kräuter und Gemüse biologisch anbauen und ernten.

Rund 70 Saisongärten vermietet die Gärtnerei Umbach in der Heilbronner Südstadt für Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Direkt neben der Stadt, aber doch im Grünen. Wer seinen Grünen Daumen testen möchte, hat von April bis November die Möglichkeit, unterschiedlichstes Gemüse biologisch anzubauen und zu ernten, sagt Gärtnereibesitzer Klaus Umbach.

Unterschiedliche Altersgruppen vertreten

Die Nachfrage nach den Gärten am Stadtrand im Heilbronner Süden sei groß, erzählt Klaus Umbach. Die meisten Gartenmieter und -mieterinnen seien mittleren Alters. Dann gebe es auch welche, die im Ruhestand seien und jetzt endlich mal ihrer Leidenschaft nachkommen möchten. Doch auch junge Familien mit kleinem Balkon oder Studierende, die Ausgleich zum Gehirnjogging bräuchten, seien mit dabei.

Gemeinschaftsgefühl entsteht schnell

Zudem entstehe unter den Gärtnerinnen und Gärtnern auch ein Gemeinschaftsgefühl: Es gebe Gemeinschaftsplätze, wo man sich austauschen könne. Wer will, kann bleiben und nächstes Jahr wieder kommen, so Klaus Umbach. Aber eine Veränderung müsse auch möglich sein, deshalb sei es gleich so in den Statuten festgeschrieben worden, dass Veränderung normal und wichtig sei. Der Vertrag für den Garten läuft immer genau eine Saison lang und dann wird neu entschieden.