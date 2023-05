In Heilbronn können sich Pflanzenfans jetzt ganz unkompliziert einen Saisongarten mieten. Die Heilbronner Gärtnerei Umbach vermietet rund 70 solcher Gärten in der Südstadt. Dort bauen Studierende, junge Familien oder Rentner und Rentnerinnen selber ihre Tomaten oder Radieschen biologisch an. Jeder so wie er kann und möchte. EIne kleine vielfältige Gemeinschaft entsteh,t von der alle profitieren. SWR-Reporterin Catharin Freudenberger berichtet.