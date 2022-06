DAV bereitet Saisoneröffnung der Heilbronner Hütte in Österreich vor

Die Heilbronner Hütte in den österreichischen Alpen startet in die neue Saison. Die Heilbronner Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) bereitet sie derzeit vor.

Auch auf 2.320 Meter Höhe sei der Schnee weitgehend geschmolzen, meldet der DAV. Am 16. Juni soll die Saison starten und bis zum 3. Oktober dauern. Mehr als 5.000 Übernachtungen gab es in den Jahren vor Corona, an diese Zahlen will die Hüttenwirtsfamilie wieder anknüpfen.

Sie wird derzeit vorbereitet, erhofft werden Besucherzahlen wie vor Corona: die Hütte der DAV Sektion Heilbronn. (Archivbild) SWR DAV Sektion Heilbronn

Sie plant wieder eine Reihe von Veranstaltungen wie Sonnenaufgangs- und Vollmondwanderungen und Wein- und Bierverkostungen. Derzeit, so der DAV weiter, wird ein digitaler Funkmast für die Hilfs- und Rettungsorganisationen in Vorarlberg errichtet. Er soll das analoge Funksystem aus dem Jahr 1994 ersetzen.

Blick auf Heilbronner Hütte per Webcam

Die Heilbronner Hütte ist im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Wandernde und offizielle Station mehrerer Mountainbike-Transalp-Routen. In den vergangenen Jahren entdeckten verstärkt E-Bike-Fahrer und -Fahrerinnen das Ziel für sich. Wer sich ein vorab ein Bild von der Heilbronner Hütte machen will, kann das über die Webcam des Deutschen Alpenvereins (DAV).