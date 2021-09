Ausgesetzter Säugling in Obhut des Jugendamts

In Schwäbisch Hall wird weiter nach den Eltern gesucht, die ihr Baby im Stadtteil Hessental ausgesetzt haben. Der Säugling sei mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das Kind wurde in die Obhut des Jugendamts übergeben, sagte am Dienstag ein Polizeisprecher dem SWR. Fußgänger hatten den Säugling am späten Nachmittag des 7. Septembers an einem Feldweg gefunden, abgelegt in einer auffälligen weißen Plastikwanne und bedeckt mit einem Handtuch. Das Kind war unversehrt, wurde dennoch in eine Klinik gebracht. Seitdem laufen die Ermittlungen der Polizei - vor allem zu den Eltern des ausgesetzten Säuglings.