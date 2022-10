Spitzenfechter bei Turnier in Künzelsau

Bei einem hochklassigen Fechtturnier in Künzelsau (Hohenlohekreis) sind am Samstag und Sonntag die besten Säbelfechter Deutschlands am Start.

Turniere gibt es in der Altersklasse U20 und bei den Erwachsenen. Vom Fechtclub Künzelsau sind insgesamt 16 Sportlerinnen und Sportler dabei, darunter auch Mitglieder der deutschen Säbelnationalmannschaft. Vorolympische Saison beginnt Das Nationalteam hatte in diesem Jahr bei der WM in Kairo den fünften Platz belegt. Mit dem Turnier in Künzelsau beginnt für die Athleten die vorolympische Saison. Die Wettkämpfe finden in der Sporthalle der Freien Schule Anne-Sophie statt und beginnen jeweils um 9:30 Uhr. Die Chancen auf Turniersiege der Lokalmatadoren stehen gut. Der Eintritt ist frei.

Sendung am Sa. , 22.10.2022 6:00 Uhr, SWR4 BW am Samstagmorgen, SWR4 Baden-Württemberg